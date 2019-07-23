https://static.news.ru/photo/65183c92-ad43-11e9-9e24-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет Федерации намерен усилить законодательство, предусматривающее меры защиты от домашнего насилия.

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, состояние законодательства и его эффективность было поручено оценить главе комитета по конституционному законодательству Андрею Клишасу, вице-спикеру Галине Кареловой и правовому управлению.

Спикер отметила, что случаи домашнего насилия в стране происходят регулярно. Зачастую его жертвами становятся женщины. Поэтому необходимо принять меры, которые бы защитили их от этого.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы России Оксана Пушкина заявила о необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия. По мнению парламентария, он необходим для снижения числа бытовых преступлений.