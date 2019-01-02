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Российским учителям заплатят за проведение ЕГЭ и ОГЭ

Зыков Кирилл/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]

Российские школьные педагоги получат денежные премии за проведение ЕГЭ и ОГЭ. Регионам поручено определить точный размер вознаграждения.

Нововведение зафиксировано в статье 47 закона «Об образовании». Изменения предусматривают поощрение педагогического состава не только за участие в Едином госэкзамене, но и за ГИА-9 и ГИА-11 в любых формах, пишет Life.ru.

Ранее News.ru сообщал о двух новых должностях в российских школах: старшем и ведущем учителях. В первом случае на сотрудника возлагаются обязанности координации работы коллег, методического сопровождения и разработки индивидуальных планов. Во втором — сотрудник выступит в роли наставника для начинающих преподавателей, не только для предметников, а например, для психологов и дефектологов.


#школа #егэ #учителя
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