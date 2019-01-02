Российским учителям заплатят за проведение ЕГЭ и ОГЭ

https://news.ru/storage/news/204f98639da993483278301d58b88601/eb2cc89a-9c51-4751-9a14-3f0c5d1387cd_850.jpg Зыков Кирилл/АГН"Москва"

Российские школьные педагоги получат денежные премии за проведение ЕГЭ и ОГЭ. Регионам поручено определить точный размер вознаграждения.

Нововведение зафиксировано в статье 47 закона «Об образовании». Изменения предусматривают поощрение педагогического состава не только за участие в Едином госэкзамене, но и за ГИА-9 и ГИА-11 в любых формах, пишет Life.ru.

Ранее News.ru сообщал о двух новых должностях в российских школах: старшем и ведущем учителях. В первом случае на сотрудника возлагаются обязанности координации работы коллег, методического сопровождения и разработки индивидуальных планов. Во втором — сотрудник выступит в роли наставника для начинающих преподавателей, не только для предметников, а например, для психологов и дефектологов.