https://static.news.ru/photo/d7c44f46-8f5d-11e9-b3f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cadu Rolim, via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Туристам из России во время поездок в Таиланд следует помнить об эпидемии лихорадки денге, объявленной в азиатской стране. Гражданам следует соблюдать меры предосторожности — носить закрывающую тело одежду и применять отпугивающие насекомых средства, а также пользоваться противомоскитными сетками на окнах.

По информации Роспотребнадзора , с начала 2019 года заразились уже 30 тысяч жителей королевства, свыше 40 человек погибли. Наиболее опасными являются центральные и северо-восточные районы.

По информации департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Королевства Таиланд, в стране объявлена эпидемия лихорадки денге, число случаев которой более чем два раза превысило показатели за последние пять лет, — говорится в сообщении.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространённое в тропических государствах. Основными переносчиками являются комары Aedes aegypti. В отсутствие москитов больной человек не представляет опасности для окружающих.

Симптомами недуга являются: высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Для геморрагического варианта лихорадки характерны сильные внутренние кровотечения, вызванные коллапсом кровеносных сосудов.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго зафиксировало 1649 заражённых вирусом Эбола. Из них 1561 человек болен точно, 88 — возможно. По состоянию на май 2019 года удалось вылечить 444 пациентов. 1105 скончались.