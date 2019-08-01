https://static.news.ru/photo/1df039c4-b44a-11e9-86f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минобороны планирует увеличить ежемесячные выплаты солдатам-контрактникам. Как сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, с 1 сентября оклады ряда категорий военнослужащих вырастут в 1,5 раза.

Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвёртый тарифный разряд, — цитирует его РИА Новости .

Кроме того, планируется увеличить выплату за наём жилья сержантам и прапорщикам. Ежемесячную надбавку в размере до 30% от оклада по воинской должности будут получать водители разных категорий.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Оклады сотрудников государственной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи вырастут в таком же соотношении. Повышенная зарплата начнёт выплачиваться с 1 октября.