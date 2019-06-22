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Протестные акции в Грузии негативно отразятся на её туристической отрасли. Местные курорты лишатся отдыхающих не только из России, но и из других стран, полагает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор назвал абсолютно верным решение президента Владимира Путина об ограничении авиасообщения с Грузией.

Нельзя рисковать жизнью людей и не предупреждать их, — цитирует Цекова RT .

Политик добавил, что считает возмутительными события в грузинской столице. По его мнению, власти страны не должны были допускать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом Путина авиасообщение с Грузией временно приостанавливается с 8 июля. Турагентам и туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи туров в эту страну. Как писал News.ru, в Кремле заявили, что ограничения на полёты будут отменены при наличии гарантий безопасности российских граждан.