За три года число преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), снизилось более чем на 25%. Если в 2016 году было выявлено 1776 нерадивых родителей, опекунов и воспитателей, то в 2017 году эта цифра сократилась до 1539, а в 2018 — до 1410. Такие данные News.ru предоставили в МВД России.
Под статью статья 156 УК РФ подпадают действия, которые могут выражаться как в физическом, психическом и моральном насилии, так и в применении иных недопустимых воспитательных мер.
Это могут быть ограничение свободы, побои, причинение иного вреда здоровью ребёнка, действия родителей или воспитателя, которые вызывают психическую травму или ограничивают свободу волеизъявления несовершеннолетнего. А также унижение, оскорбление, угрозы или травля.
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Любое насилие над детьми в нашей стране, как и во всём цивилизованным мире, является уголовно наказуемым. Тюремное заключение, конечно, самая радикальная мера, которая применяется, когда доказано умышленное причинение вреда или оставление в опасности. Гражданину, чья вина установлена, грозит лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права работать в определённой должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.
Если же выявлено, что ребёнок подвергался только нравственным или психологическим страданиям, то, как правило, применяются иные меры. В зависимости от тяжести вины правонарушитель наказывается штрафом или обязательными, исправительными либо принудительными работами. В свою очередь, представители органов опеки и попечительства берут семью на контроль.
Глава Национального родительского комитета (НРК), экс-кандидат в президенты России Ирина Волынец в разговоре с News.ru отметила, что сокращение количества случаев жестокого обращения с детьми во многом произошло благодаря усилению контроля со стороны общества.
Это связано с тем, что активнее стали члены нашего общества. Неравнодушные соседи, сотрудники детских садов и школ чаще заявляют в надзорные органы, если видят косвенные признаки того, что за ребёнком осуществляется ненадлежащий уход или он подвергается насилию. Это является такой своеобразной профилактикой. Недобросовестные родители боятся огласки. Также сейчас появились различные НКО, общественники, которые занимаются выявлением таких случаев, работают с семьями, что тоже в общем-то, льет воду на мельницу против насилия детей в семьях.
Случаи жестокого обращения с детьми, как правило, фиксируются специалистами в неполных или неблагополучных семьях, где один или оба родителя страдают наркотической или алкогольной зависимостью. Но при этом, не всегда с виду благополучная семья является гарантией того, что ребёнок не подвергается физическому или психическому насилию.
Далеко не всегда бьющие мужья, отцы — это алкоголики, какие-то асоциальные элементы. Достаточно часто это бывают успешные в социальном плане мужчины, добытчики, альфа-самцы, одним из критериев которых является как раз такая жестокость. То есть, эти качества позволяют мужчине добиваться какого-то успеха в жизни и бизнесе, но вот, обратная сторона медали — это жестокость. Эти же самые мужчины достаточно часто бывают жестки со своими детьми, особенно с мальчиками.
Родители, которые допускают жестокость по отношению к детям, также переживали подобное отношение к себе в детстве и считают аналогичную манеру воспитания общепринятой. Их так воспитывали, и у них нет другой картины мира. Более того, кто-то из родителей считает это нормальным, одним из инструментов воспитания. И здесь нужно, конечно, проводить работу по изменению парадигмы сознания, мышления наших людей. Доносить понимание, что любое физическое наказание в отношении ребенка — недопустимо.
Ирина Волынец
глава Национального родительского комитета