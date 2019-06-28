За три года число преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), снизилось более чем на 25%. Если в 2016 году было выявлено 1776 нерадивых родителей, опекунов и воспитателей, то в 2017 году эта цифра сократилась до 1539, а в 2018 — до 1410. Такие данные News.ru предоставили в МВД России.

Под статью статья 156 УК РФ подпадают действия, которые могут выражаться как в физическом, психическом и моральном насилии, так и в применении иных недопустимых воспитательных мер.

Это могут быть ограничение свободы, побои, причинение иного вреда здоровью ребёнка, действия родителей или воспитателя, которые вызывают психическую травму или ограничивают свободу волеизъявления несовершеннолетнего. А также унижение, оскорбление, угрозы или травля.

pixabay.com

Любое насилие над детьми в нашей стране, как и во всём цивилизованным мире, является уголовно наказуемым. Тюремное заключение, конечно, самая радикальная мера, которая применяется, когда доказано умышленное причинение вреда или оставление в опасности. Гражданину, чья вина установлена, грозит лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права работать в определённой должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Если же выявлено, что ребёнок подвергался только нравственным или психологическим страданиям, то, как правило, применяются иные меры. В зависимости от тяжести вины правонарушитель наказывается штрафом или обязательными, исправительными либо принудительными работами. В свою очередь, представители органов опеки и попечительства берут семью на контроль.

Глава Национального родительского комитета (НРК), экс-кандидат в президенты России Ирина Волынец в разговоре с News.ru отметила, что сокращение количества случаев жестокого обращения с детьми во многом произошло благодаря усилению контроля со стороны общества.