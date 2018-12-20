Российский Forbes выбрал бизнесмена года

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Алишер Усманов

Российская редакция журнала Forbes выбрала бизнесмена года в РФ. Им стал предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов.

«Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел „МегаФон“ с Лондонской биржи», — говорится в сообщении издания на официальном сайте «Форбс».

Среди прочих успехов Усманова — продажа доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал» за £550 млн и договорённость с главой Alibaba Джеком Ма инвестировать в AliExpress.

Меценат также занимается созданием Единой системы маркировки товаров. Работа ведётся Ростехом и подконтрольной бизнесмену организацией — Центром развития перспективных технологий.

«Сам Усманов говорит, что отошёл от дел и все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии», — подытожили в Forbes.

Ранее News.ru сообщал о передаче Усмановым раритетных экспонатов Государственному музею спорта. Новая экспозиция посвящена фехтовальному мастерству. Посетители смогут увидеть антикварное оружие и редкие книги.