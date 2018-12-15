Российский боец UFC включён в Книгу Гиннеса

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Олейника включили в Книгу рекордов Гиннеса.
Российский профессиональный боец отмечен в четырёх номинациях. У него наибольшее количество побед после сдачи соперника — 45.
Олейник выступает уже 22 года. Всего он одержал 57 побед и 11 поражений за всю карьеру. В этом году он выходил на ринг 19 раз, что также является абсолютным рекордом.
У россиянина самый большой размах руки — 206,5 сантиметра среди бойцов MMA. Олейник выступает в UFC и входит в рейтинг лучших бойцов чемпионата, сообщает Sport24.
Ранее News.ru писал о том, что известный российский актёр Михаил Пореченков оскорбил Макгрегора и поделился мнением о других бойцах ММА. Он назвал своим «любимым» спортсменом чемпиона мира по смешанным боевым искусствам, «последнего императора» Фёдора Емельяненко. На втором месте у Пореченкова в личном списке бойцов оказался чемпион мира по боевому самбо Алексей Олейник.