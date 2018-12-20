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Российских водителей хотят отправить на переэкзаменовку

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Проверять знания правил дорожного движения у водителей, возможно, будут раз в 10 лет — каждый раз при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия на новое. С предложением о переэкзаменовке выступили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе.

Озвучил назревшую в профессиональной среде идею директор автошколы из Ярославля Сергей Калмыков. По всеобщему мнению, уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

Начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал предложение «хорошей инициативой» и предложил ее «сформулировать». Он отметил, что вопрос «потребует серьёзной проработки и больших ресурсов», сообщает «Коммерсант».

Впрочем, пока что речь идёт о том, чтобы сделать регулярную переэкзаменовку добровольной, а самих водителей стимулировать экономически: например, скидками при покупке полиса ОСАГО. Такой механизм считает возможным глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

Когда нововведение может быть воплощено, неизвестно. Но уже в ближайшее время планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить процедуру выдачи прав категории D, а также обязать иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в российских автошколах.

Ранее, как сообщал News.ru, вступили в силу изменения в ПДД, запрещающие стоянку у зданий посольств и консульств, ограничивающие скорость на некоторых улицах, а также обеспечивающие приоритет велосипедистов и вводящие новые дорожные знаки.


#безопасность #ПДД #экзамены #автошколы
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