Российских водителей хотят отправить на переэкзаменовку

https://news.ru/storage/news/ca780b8cfe72b766f643cd04cc171614/84044e84-a984-4977-b034-12cf0bc826fd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Проверять знания правил дорожного движения у водителей, возможно, будут раз в 10 лет — каждый раз при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия на новое. С предложением о переэкзаменовке выступили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе.

Озвучил назревшую в профессиональной среде идею директор автошколы из Ярославля Сергей Калмыков. По всеобщему мнению, уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

Начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал предложение «хорошей инициативой» и предложил ее «сформулировать». Он отметил, что вопрос «потребует серьёзной проработки и больших ресурсов», сообщает «Коммерсант».

Впрочем, пока что речь идёт о том, чтобы сделать регулярную переэкзаменовку добровольной, а самих водителей стимулировать экономически: например, скидками при покупке полиса ОСАГО. Такой механизм считает возможным глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

Когда нововведение может быть воплощено, неизвестно. Но уже в ближайшее время планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить процедуру выдачи прав категории D, а также обязать иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в российских автошколах.

Ранее, как сообщал News.ru, вступили в силу изменения в ПДД, запрещающие стоянку у зданий посольств и консульств, ограничивающие скорость на некоторых улицах, а также обеспечивающие приоритет велосипедистов и вводящие новые дорожные знаки.