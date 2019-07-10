https://static.news.ru/photo/23624ba0-a341-11e9-8a23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Гражданам Российской Федерации отказали в отдыхе на территории Израиля, несмотря на наличие всех необходимых туристических документов.

Во въезде отказали примерно 50 гражданам РФ и отправили всех в депортационную тюрьму без объяснения причин, — рассказал турист из Сочи Дамир Ромоданов.

По словам мужчины, у всех туристов на руках были билеты, турпутёвка, ваучер для гостиницы и документ о страховании жизни и здоровья.

Ромоданов рассказал, что его отправили на допрос перед прохождением пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион. Пограничники спросили о целях приезда, сколько денег с собой. Кроме того, они просматривали записи в смартфоне, а через несколько часов объявили об отказе въезда в Израиль, отобрали телефон, документы и отправили в тюрьму, информирует «МК».

Ранее двух россиянок, находившихся в тяжёлом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции. Обеим застрахованным туристкам требовалось длительное лечение, стоимость которого могла превзойти сумму страхового покрытия их полисов, писал News.ru.