https://static.news.ru/photo/8a6b0254-9768-11e9-9fc0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что российские спасатели являются одними из наиболее профессиональных и востребованных в мире.

Россия обладает одной из наиболее профессионально подготовленных и востребованных пожарно-спасательных служб в мире, которая оснащена самыми современными технологиями, — цитирует РИА Новости Чуприяна.

По его словам, российские спасатели неоднократно оказывали помощь людям на всех континентах.

Как писал News.ru, храм Смоленской иконы Божией Матери будет построен в столичном районе Фили-Давыдково к концу 2020 года. Открытие религиозного сооружения приурочат к 30-летию МЧС. По словам депутата Госдумы Владимира Ресина, храм станет главной святыней спасателей. Здание планируется сделать двухъярусным, однокупольным с шатровым завершением и колокольней в стиле владимирской школы православного зодчества. Верхний ярус рассчитан на 500 человек, а нижний — храм Боголюбской иконы Божией Матери — на 300 человек.