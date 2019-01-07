Курильщиков оштрафовали на 74 миллиона рублей

https://news.ru/storage/news/a1edcfb347d83f2abf91a4707618c92a/7435d944-6c68-40d7-895c-01c80b05c294_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В ушедшем 2018 году россияне заплатили более 74 млн рублей штрафов за курение в общественных местах.

Больше всего случаев с нарушением запрета зафиксировано в Москве, Московской области и Краснодарском крае, информирует ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ. Антитабачный закон действует с лета 2013 года. Размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.

Запрет распространяется на рестораны, здравоохранительные, образовательные, культурные и спортивные учреждения. Кроме того, запрещается курить на территории вокзала и аэропорта.

Ранее News.ru писал, что в международном аэропорту Шереметьево открыли семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек. Помещения оснащены фильтрами для нейтрализации табачного дыма, инфракрасными обогревателями, мощными вытяжками, напольными пепельницами, датчиками для регулирования освещения.Технологическая система вытяжки сооружений создаёт дополнительную защиту для детей и некурящих пассажиров. Наличие павильонов также повысит чистоту привокзальных площадей.