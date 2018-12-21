Российские законодатели готовят подарок рыбакам

https://news.ru/storage/news/8813aec3579a1c828d4a1365e8b32b33/6f1c6d38-a0f4-4d63-9c05-d06c13c10f41_850.jpg Aleksey Bychkov/Global Look Press

Поклонников рыбалки могут освободить от обязанности покупать именное разрешение для своего хобби. Члены Совета Федерации намерены обсудить 21 декабря соответствующий закон.

Согласно ему, граждане смогут заниматься любительским рыболовством в водоёмах общего пользования бесплатно.

Что касается особо охраняемых природных территорий и национальных парков, то в них вылов рыбы будет ограничен. Закон запретит рыбалку с применением взрывчатки, химических веществ и тому подобными способами.

Под запрет попадет и ловля рыбы сетями. Однако будет сделано исключение для водоёмов в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, где такой способ добычи рыбы является традиционным промыслом, сообщает «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал о том, что поправки в закон «О любительском рыболовстве» были подготовлены правительством. Документ не только предусматривает отмену платных разрешений, но и устанавливает норму суточного вылова рыбы по количеству и весу.