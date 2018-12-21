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Российские законодатели готовят подарок рыбакам

Aleksey Bychkov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Поклонников рыбалки могут освободить от обязанности покупать именное разрешение для своего хобби. Члены Совета Федерации намерены обсудить 21 декабря соответствующий закон.

Согласно ему, граждане смогут заниматься любительским рыболовством в водоёмах общего пользования бесплатно.

Что касается особо охраняемых природных территорий и национальных парков, то в них вылов рыбы будет ограничен. Закон запретит рыбалку с применением взрывчатки, химических веществ и тому подобными способами.

Под запрет попадет и ловля рыбы сетями. Однако будет сделано исключение для водоёмов в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, где такой способ добычи рыбы является традиционным промыслом, сообщает «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал о том, что поправки в закон «О любительском рыболовстве» были подготовлены правительством. Документ не только предусматривает отмену платных разрешений, но и устанавливает норму суточного вылова рыбы по количеству и весу.   


#россия #советфедерации #рыболовство
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