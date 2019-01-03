Российские военные попробуют поймать барабульку

https://news.ru/storage/news/51511b57ae40e9266f723e4360fe74b9/32d22a22-1aea-43c2-94cc-e82191a1e56d_850.jpg studio204/Global Look Press

Личный состав военной базы РФ в Абхазии устроил чемпионат по рыбной ловле. Соревнования проводятся в водах Чёрного моря.

На побережье Гудауты собрались около 50 солдат и офицеров. В указанном районе обитают: ставрида, морской окунь, кефаль, карась и барабулька. Турнир пройдёт одним днём. Каждому участнику разрешено использовать одну или две удочки.

В качестве наживки используют варёную креветку, куриную грудку или тесто, сообщает «Интерфакс-АВН».

«Лучший рыбак определится по наибольшему весу пойманной рыбы. Трое победителей будут поощрены ценными подарками, это профессиональный спиннинг, большой садок для улова и ночной светящийся поплавок», — говорится в сообщении Минобороны.

После состязаний участники приготовят на костре уху по собственным рецептам.

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