Российские военные попробуют поймать барабульку

Личный состав военной базы РФ в Абхазии устроил чемпионат по рыбной ловле. Соревнования проводятся в водах Чёрного моря.
На побережье Гудауты собрались около 50 солдат и офицеров. В указанном районе обитают: ставрида, морской окунь, кефаль, карась и барабулька. Турнир пройдёт одним днём. Каждому участнику разрешено использовать одну или две удочки.
В качестве наживки используют варёную креветку, куриную грудку или тесто, сообщает «Интерфакс-АВН».
«Лучший рыбак определится по наибольшему весу пойманной рыбы. Трое победителей будут поощрены ценными подарками, это профессиональный спиннинг, большой садок для улова и ночной светящийся поплавок», — говорится в сообщении Минобороны.
После состязаний участники приготовят на костре уху по собственным рецептам.
Ранее News.ru сообщал о рекордной жилищной субсидии военному из Волгоградской области. В канун Нового года он получил свыше 10 млн рублей на приобретение недвижимости. Всего в семье шесть человек.