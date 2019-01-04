Российские министерства переедут в «Москва-Сити»

Российское правительство утвердило переезд руководства ряда министерств и ведомств РФ в деловой центр «Москва-Сити». Прописку поменяют центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития.
Руководство Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма, Росимущества, Национального института аккредитации и Центра поддержки, подведомственного Минэкономразвития, также сменят прописку, сообщает РИА Новости.
Переезд в здание на Пресненской набережной, 10 запланирован на 2019 год.
Ранее News.ru сообщал о переезде в «Москва-Сити» Сбербанка. Финансовая организация приобрела офисный комплекс площадью свыше 300 тысяч квадратных метров на улице Кульнева.