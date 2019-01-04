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Российские министерства переедут в «Москва-Сити»

Андрей Любимов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Российское правительство утвердило переезд руководства ряда министерств и ведомств РФ в деловой центр «Москва-Сити». Прописку поменяют центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития.

Руководство Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма, Росимущества, Национального института аккредитации и Центра поддержки, подведомственного Минэкономразвития, также сменят прописку, сообщает РИА Новости.

Переезд в здание на Пресненской набережной, 10 запланирован на 2019 год.

Ранее News.ru сообщал о переезде в «Москва-Сити» Сбербанка. Финансовая организация приобрела офисный комплекс площадью свыше 300 тысяч квадратных метров на улице Кульнева.


#правительство #москва-сити #кабмин
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