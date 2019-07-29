https://static.news.ru/photo/eb592728-b20f-11e9-b1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Сотрудники Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) передали Greenpeace видеозаписи освобождения белух из «китовой тюрьмы» в Охотское море.

Организация привлекла к просмотру ролика независимого эксперта Виктора Никифорова, который является координатором природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие».

Он отметил, что судя по видео, в море выпущены шесть белух. Из них пять с берега и одна с катамарана.

В свою очередь зоозащитники подтвердили получение видеозаписи и озвучили просьбу Никифорова впредь более тщательно оформлять подобные подтверждения, включая тайм-коды. Помимо этого, эксперт призвал разработать протоколы проведения подобных съёмок с едиными правилами.

Greenpeace добивается, чтобы подобная ситуация с отловом косаток и белух больше никогда не повторялась, — сообщили зоозащитники.

По их словам, они поддерживают позицию вице-премьера Алексея Гордеева, который предложил запретить вылов китообразных для дельфинариев и океанариумов.

Ранее News.ru писал, что пять оставшихся в так называемой китовой тюрьме в Приморье косаток выпустят в естественную среду обитания до конца лета.