https://static.news.ru/photo/8cba19e4-a638-11e9-b9ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Туристы из России были вынуждены провести ночь в аэропорту болгарского города Бургас. Множество рейсов было задержано из-за плохой погоды, но самолёт, на который купили билеты россияне, не отправился в путь из-за технических проблем.

Путешественники должны были вылететь 13 июля в 19:46 в Санкт-Петербург. Их начали размещать в отелях только в 6 утра. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность лайнера. Тем не менее до сих пор неизвестно, когда россияне улетят домой.

14 июля погодные условия не улучшились. Несколько следовавших в Бургас рейсов были перенаправлены в Варну, сообщает телеканал Nova.

Ранее News.ru писал о падении ветки 500-летнего дерева на туристов в Азербайджане. Среди пострадавших есть и россияне. Инцидент произошёл на территории резиденции шекинских ханов. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего травмы получили 19 человек.