https://static.news.ru/photo/8cf6da7e-ac9f-11e9-8c46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Россия оказалась на девятом месте по числу выезжающих за границу туристов в 2018 году, согласно ежегодному рейтингу международной платёжной системы Mastercard.

Россияне чаще всего посещали турецкий курорт Анталья, а также Паттайю и Пхукет в Таиланде. Об этом порталу « Интерфакс-Туризм » сообщили в пресс-службе компании.

При этом самыми активными путешественниками стали американцы. Чаще всего они отдыхали в Мексике, Канаде и Великобритании. Китайские туристы, занявшие второе место в списке, предпочли Таиланд, Республику Корея и Японию.

Лидерство удерживают США и материковый Китай, который с седьмого места в 2009 году переместился на второе, — отметили в Mastercard.

На третьем месте оказалась Германия, граждане которой предпочли Пальма-де-Майорку, Боцано и Тироль.

За ней следуют Великобритания и Франция. Фаворитами британцев стали Пальма-де-Майорка, Париж и Дублин, а у французов — Лондон, Марракеш и Барселона.

Южная Корея на шестом месте, седьмое место в рейтинге заняла Япония, восьмое — Канада.Тайвань занял десятое место рейтинга.

В Mastercard при этом отметили рост интереса к путешествиям по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Южная Корея и Тайвань, которые ещё десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно, — пояснили в компании.

Ранее News.ru сообщал, что турецкие отели снизили цены для россиян, чтобы привлечь дополнительное число туристов. По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло 1,674 млн россиян.