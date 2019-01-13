Российские туристы рассказали о самых желанных путешествиях

Большинство россиян мечтают отправиться в кругосветное путешествие. При этом главным препятствием для осуществления желания является недостаток денег.
Согласно опросу, проведённому сервисом Туту.ру, о кругосветке метают 29% респондентов.
Второе место в списке мест, необходимых к посещению при появлении финансовых возможностей, разделили Япония, Австралия и Новая Зеландия. Так ответили 15% россиян.
Кроме того, 14% респондентов заявили о мечте увидеть Камчатку, Байкал и Сахалин.
Ещё 10% опрошенных не смогли определиться и проголосовали за вариант «все равно куда, лишь бы в тепло и надолго», а 5% россиян заявили, что мечтают о круизе на шикарном лайнере. Нашлись и те, кто мечтает слетать в космос.
Меньше всего граждане РФ желают оказаться в Африке и на Северном полюсе.
Ранее News.ru писал о том, что граждане Германии, отправляясь в отпуск в другие страны, боятся оказаться рядом с отдыхающими из России и Великобритании.