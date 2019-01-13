Российские туристы рассказали о самых желанных путешествиях

https://news.ru/storage/news/da257c5e459e9e857f8db65902918f67/d77c3036-8a26-4e30-8c2b-cfa5f07d7c0a_850.jpg Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство россиян мечтают отправиться в кругосветное путешествие. При этом главным препятствием для осуществления желания является недостаток денег.

Согласно опросу, проведённому сервисом Туту.ру, о кругосветке метают 29% респондентов.

Второе место в списке мест, необходимых к посещению при появлении финансовых возможностей, разделили Япония, Австралия и Новая Зеландия. Так ответили 15% россиян.

Кроме того, 14% респондентов заявили о мечте увидеть Камчатку, Байкал и Сахалин.

Ещё 10% опрошенных не смогли определиться и проголосовали за вариант «все равно куда, лишь бы в тепло и надолго», а 5% россиян заявили, что мечтают о круизе на шикарном лайнере. Нашлись и те, кто мечтает слетать в космос.

Меньше всего граждане РФ желают оказаться в Африке и на Северном полюсе.

Ранее News.ru писал о том, что граждане Германии, отправляясь в отпуск в другие страны, боятся оказаться рядом с отдыхающими из России и Великобритании.