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Российские туристы рассказали о самых желанных путешествиях

Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Большинство россиян мечтают отправиться в кругосветное путешествие. При этом главным препятствием для осуществления желания является недостаток денег.

Согласно опросу, проведённому сервисом Туту.ру, о кругосветке метают 29% респондентов.

Второе место в списке мест, необходимых к посещению при появлении финансовых возможностей, разделили Япония, Австралия и Новая Зеландия. Так ответили 15% россиян.

Кроме того, 14% респондентов заявили о мечте увидеть Камчатку, Байкал и Сахалин.

Ещё 10% опрошенных не смогли определиться и проголосовали за вариант «все равно куда, лишь бы в тепло и надолго», а 5% россиян заявили, что мечтают о круизе на шикарном лайнере. Нашлись и те, кто мечтает слетать в космос.

Меньше всего граждане РФ желают оказаться в Африке и на Северном полюсе. 

Ранее News.ru писал о том, что граждане Германии, отправляясь в отпуск в другие страны, боятся оказаться рядом с отдыхающими из России и Великобритании. 


#россия #туризм
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