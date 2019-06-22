https://static.news.ru/photo/0dbe8cf0-94d7-11e9-801a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Граждане России, находящиеся в Грузии, не обращались в «Турпомощь» с просьбой оказания содействия по выезду из страны, сообщил директор туристической ассоциации Александр Осауленко.

По его словам, обращения такого плана также не поступали ведущим туроператорам, которые продают путёвки в Грузию.

Он уточнил, что в первую очередь речь идёт об «Интуристе», «Библиоглобусе» и TUI, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, владельцы ресторанного и отельного бизнесов в Грузии надеются, что остановка авиасообщения между странами не повлияет на планы российских туристов. Они выразили уверенность в том, что россияне продолжат приезжать, несмотря на ограничения.