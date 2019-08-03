Специалисты сервиса Aviasales изучили покупки российских туристов в зарубежных супермаркетах. Выяснилось, что отечественные путешественники привозят фрукты, сладости и чай.
Эксперты опросили 115 тысяч побывавших за границей пользователей сервиса и выяснили, что самый популярный ответ — это фрукты (15%). Чаще всего российские туристы везут их из Израиля, Индии, Мексики, Таиланда и Турции, передаёт
Далее идёт шоколад (12%), который россияне покупают в Швейцарии и Бельгии. Сыр, чай и вино приобретают по 11% респондентов. Чай привозят из Индии, а сыр и вино — из стран Европы.
Около 9% российских туристов затариваются в зарубежных путешествиях пивом. Чаще всего они делают это в Германии, Чехии и Бельгии.
Ещё 7% путешественников сообщили о покупках оливкового масла. В основном везут его из Греции, Испании, Италии и Турции. Некоторые туристы (6%) привозят на родину либо покупают для того, чтобы подкрепиться во время экскурсий, йогурты.
Колбасы, чипсы, выпечку и кофе покупают по 5% опрошенных. Колбасные изделия и выпечку привозят в основном из Европы, чипсы — из Азии, а кофе — из Бразилии, Индонезии, Финляндии и Эфиопии.
Как писал News.ru, задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас. Среди пассажиров много семей с детьми.