https://static.news.ru/photo/c0890c74-b5e9-11e9-8633-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pu Dongfeng/Xinhua/Global Look Press

Специалисты сервиса Aviasales изучили покупки российских туристов в зарубежных супермаркетах. Выяснилось, что отечественные путешественники привозят фрукты, сладости и чай.

Эксперты опросили 115 тысяч побывавших за границей пользователей сервиса и выяснили, что самый популярный ответ — это фрукты (15%). Чаще всего российские туристы везут их из Израиля, Индии, Мексики, Таиланда и Турции, передаёт РИА Новости .

Далее идёт шоколад (12%), который россияне покупают в Швейцарии и Бельгии. Сыр, чай и вино приобретают по 11% респондентов. Чай привозят из Индии, а сыр и вино — из стран Европы.

Около 9% российских туристов затариваются в зарубежных путешествиях пивом. Чаще всего они делают это в Германии, Чехии и Бельгии.

Ещё 7% путешественников сообщили о покупках оливкового масла. В основном везут его из Греции, Испании, Италии и Турции. Некоторые туристы (6%) привозят на родину либо покупают для того, чтобы подкрепиться во время экскурсий, йогурты.

Колбасы, чипсы, выпечку и кофе покупают по 5% опрошенных. Колбасные изделия и выпечку привозят в основном из Европы, чипсы — из Азии, а кофе — из Бразилии, Индонезии, Финляндии и Эфиопии.

Как писал News.ru, задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас. Среди пассажиров много семей с детьми.