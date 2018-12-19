Российские СМИ в уходящем году чаще всего говорили о Путине

https://news.ru/storage/news/56a64ac4b8c4fab69e6ae9a51ac67506/b65179e5-2510-4738-ac63-898081302a96_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин возглавил медиарейтинг самых упоминаемых в российских СМИ персон по итогам 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», главу государства упоминали 3 694 852 раза.

На втором месте расположился премьер-министр Дмитрий Медведев (626 960 упоминаний), на третьей строчке рейтинга — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (333 962 упоминания), сообщает ТАСС.

Часто в уходящем году в СМИ встречалось и имя мэра Москвы Сергея Собянина, он находится на четвёртом месте (333 371). На пятой позиции — глава МИДа Сергей Лавров (257 132).

Также в десятку самых упоминаемых персон вошли губернатор Московской области Андрей Воробьёв (224 757), общественный активист и оппозиционер Алексей Навальный (195 681), бывший полковник ГУ Минобороны, более известного как ГРУ, Сергей Скрипаль (187 348) и его дочь Юлия (186 978), а также телеведущая Ксения Собчак (186 714).

Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг «нежеланных» кандидатов на пост главы государства в пяти областях — Одесской, Житомирской, Черкасской, Ровенской и Кировоградской.