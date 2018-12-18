Российские школы обнаружили нехватку учителей

Острый дефицит педагогов ощущается в российских школах, колледжах и техникумах, заявила министр просвещения Ольга Васильева. По её словам, дисбаланс количества преподавателей и школьников со студентами ощущается всё больше.
Она отметила, что на 15 млн учащихся приходится 1,5 млн учителей, сообщает «Интерфакс».
Васильева добавила, что схожая ситуация наблюдается и в сфере среднего специального образования. Там работают 197 тысяч педагогических работников, 137 тысяч преподавателей и 27 тысяч мастеров производственного обучения. Численность студентов таких образовательных учреждений составляет порядка 1 млн человек. Это, по мнению министра, не столь критичная, как в школах, хотя и тревожная ситуация.
Ранее, как сообщал News.ru, Министерство просвещения объявило о сокращении федерального перечня школьных учебников. Все они были забракованы экспертным советом как непригодные для учебного процесса.