Российские школы обнаружили нехватку учителей

https://news.ru/storage/news/06cb0c73ed05224b9f68861409f3163e/381f995a-b32e-4d44-b814-406577774ddc_850.jpg Киселев Сергей/АГН "Москва"

Острый дефицит педагогов ощущается в российских школах, колледжах и техникумах, заявила министр просвещения Ольга Васильева. По её словам, дисбаланс количества преподавателей и школьников со студентами ощущается всё больше.

Она отметила, что на 15 млн учащихся приходится 1,5 млн учителей, сообщает «Интерфакс».

Васильева добавила, что схожая ситуация наблюдается и в сфере среднего специального образования. Там работают 197 тысяч педагогических работников, 137 тысяч преподавателей и 27 тысяч мастеров производственного обучения. Численность студентов таких образовательных учреждений составляет порядка 1 млн человек. Это, по мнению министра, не столь критичная, как в школах, хотя и тревожная ситуация.

Ранее, как сообщал News.ru, Министерство просвещения объявило о сокращении федерального перечня школьных учебников. Все они были забракованы экспертным советом как непригодные для учебного процесса.