USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Российские школы обнаружили нехватку учителей

Киселев Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Острый дефицит педагогов ощущается в российских школах, колледжах и техникумах, заявила министр просвещения Ольга Васильева. По её словам, дисбаланс количества преподавателей и школьников со студентами ощущается всё больше.

Она отметила, что на 15 млн учащихся приходится 1,5 млн учителей, сообщает «Интерфакс».

Васильева добавила, что схожая ситуация наблюдается и в сфере среднего специального образования. Там работают 197 тысяч педагогических работников, 137 тысяч преподавателей и 27 тысяч мастеров производственного обучения. Численность студентов таких образовательных учреждений составляет порядка 1 млн человек. Это, по мнению министра, не столь критичная, как в школах, хотя и тревожная ситуация.

Ранее, как сообщал News.ru, Министерство просвещения объявило о сокращении федерального перечня школьных учебников. Все они были забракованы экспертным советом как непригодные для учебного процесса.


#школы #учителя #педагоги #техникумы #колледжи #ОльгаВасильева
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 21:40, 9 декабря 2018
Московские ученики вернули уволенного педагога
общество 13:58, 9 декабря 2018
Пьяный сочинский учитель уволен за рукоприкладство
общество 10:54, 30 ноября 2018
Учителя боятся информационной открытости
Лента новостей
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
Другие новости
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top