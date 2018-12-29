Российские рыбаки за год выловили 5 миллионов тонн рыбы

https://news.ru/storage/news/e8e8c4a989ee2400e7d359dd291cb1ab/daeabc55-b0f8-4b22-b23d-2a24cb6786bb_850.jpg Jia Ce/Xinhua/Global Look Press

В 2018 году рыбаки в России выловили рекордное с 1992 года количество рыбы — более 5 млн тонн.

По сравнению с прошлым годом, общий вылов увеличился на 5,4%. По данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке он вырос на 11,5%, достигнув отметки в 3,45 млн тонн различных пресноводных биоресурсов. На севере — на 1,7%, а на западе страны вылов вырос на 6,4%.

В Азово-Черноморском бассейне, напротив, рыбаки выловили на 17,3% меньше, чем в прошлом году, а в Волжско-Каспийском бассейне — на 5,7%.

Ранее News.ru писал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Документ опубликован на портале правовой информации.