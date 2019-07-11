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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому российские полицейские смогут служить на пять лет дольше.

В документе сказано, что срок службы полковников полиции, внутренней службы и юстиции увеличивается до 60 лет, для генерал-майоров — до 65 лет.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что этот закон позволит желающим продолжить службу, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, министр внутренних дел по Крыму генерал-лейтенант Олег Торубаров уволен с должности. В данный момент обязанности главы ведомства временно исполняет генерал-майор Павел Каранда.