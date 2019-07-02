https://static.news.ru/photo/01f3770c-9ca0-11e9-88a7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума предлагает предоставить сотрудникам МВД право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости определённых действий или продолжения антиобщественного поведения. В правительстве эту инициативу одобряют.

Документ, содержащий поправки в законодательство о полиции, был подготовлен группой депутатов Госдумы в марте. По словам авторов, данная мера позволит предупреждать правонарушения.

В кабмине согласны с мнением парламентариев. В отзыве на законопроект отмечено, что нововведение «направлено на уточнение правового инструментария профилактической деятельности органов внутренних дел», сообщает « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что в Пензенской области полицейскому пришлось применить табельное оружие для задержания местного жителя. Мужчина не остановил автомобиль по требованию сотрудника ДПС, а затем при попытке уйти от погони повредил служебную машину и сбил одного полицейского.