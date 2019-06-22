https://static.news.ru/photo/fab41612-94e4-11e9-af30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Все туристические операторы в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров, — сказала Догузова в интервью телеканалу « Россия 24 ».

По словам руководителя ведомства, соответствующая информация или уже появилась, или будет обнародована в ближайшее время на сайтах всех туроператоров, работающих на грузинском направлении.

Догузова добавила, что туроператоры обязаны будут вернуть деньги за билеты в полном объёме по требованию туристов, не успевших вылететь в Грузию.

Как писал News.ru, ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что туристам из России, решившим досрочно вернуться из Грузии, авиакомпании предлагают свободные места в самолётах.

Российские авиаперевозчики фиксируют массовый возврат билетов в Грузию после решения президента России Владимира Путина о запрете полётов в закавказское государство в связи с начавшимися там протестами из-за инцидента с депутатом Госдумы.