Российские операторы готовы прекратить продажи туров в Грузию
Антон Касс
14:55, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/fab41612-94e4-11e9-af30-fa163e074e61_1024.jpgФото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press
Все туристические операторы в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров, — сказала Догузова в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам руководителя ведомства, соответствующая информация или уже появилась, или будет обнародована в ближайшее время на сайтах всех туроператоров, работающих на грузинском направлении.
Догузова добавила, что туроператоры обязаны будут вернуть деньги за билеты в полном объёме по требованию туристов, не успевших вылететь в Грузию.
Как писал News.ru, ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что туристам из России, решившим досрочно вернуться из Грузии, авиакомпании предлагают свободные места в самолётах.