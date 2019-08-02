Пять российских ЛГБТ-сообществ объединились для совместного противодействия гомофобному проекту «Пила». К этому их подтолкнуло убийство петербургской активистки Елены Григорьевой.
Коалицию образовали Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, Российская ЛГБТ-сеть, ЛГБТ-группы «Выход» и «Стимул», Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», а также краудфандинговая платформа All Out, передаёт «
Коалиция запустила петицию с требованием установить, кто стоит за проектом, призывающим к насилию и убийствам гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей в России. Коалиция также призывает провести тщательное расследование убийства гражданской активистки Елены Григорьевой, — отмечается в сообщении российской ЛГБТ-сети.
Как пояснил юрист Александр Белик, у активистов нет доказательств связи деятельности «Пилы» и убийства Григорьевой.
Но «Пила» — это плохо не из-за убийства, а из-за самого факта угроз, которые создают ощущение безнаказанности насилия по отношению к ЛГБТ. Я верю, чем больше нас будет, тем больше наш шанс добиться справедливого наказания виновных, — прокомментировал Белик.
Как писал News.ru, жестокое убийство 41-летней Елены Григорьевой произошло в ночь на 21 июля возле её дома. Обвинение в преступлении предъявлено Алексею Волнянко, который признался в убийстве активистки и рассказал о своих мотивах.
Григорьева публиковала в Facebook пост о движении «Пила», в списке потенциальных жертв которого она значилась. Представители движения в защиту прав ЛГБТ направили в СК многочисленные просьбы проверить «Пилу» на причастность к убийству активистки.