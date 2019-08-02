https://static.news.ru/photo/7073be76-b53c-11e9-a569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Татьяна Смирнова/vkontakte

Пять российских ЛГБТ-сообществ объединились для совместного противодействия гомофобному проекту «Пила». К этому их подтолкнуло убийство петербургской активистки Елены Григорьевой.

Коалицию образовали Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, Российская ЛГБТ-сеть, ЛГБТ-группы «Выход» и «Стимул», Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», а также краудфандинговая платформа All Out, передаёт « Интерфакс ».

Коалиция запустила петицию с требованием установить, кто стоит за проектом, призывающим к насилию и убийствам гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей в России. Коалиция также призывает провести тщательное расследование убийства гражданской активистки Елены Григорьевой, — отмечается в сообщении российской ЛГБТ-сети.

Как пояснил юрист Александр Белик, у активистов нет доказательств связи деятельности «Пилы» и убийства Григорьевой.

Но «Пила» — это плохо не из-за убийства, а из-за самого факта угроз, которые создают ощущение безнаказанности насилия по отношению к ЛГБТ. Я верю, чем больше нас будет, тем больше наш шанс добиться справедливого наказания виновных, — прокомментировал Белик.

Как писал News.ru, жестокое убийство 41-летней Елены Григорьевой произошло в ночь на 21 июля возле её дома. Обвинение в преступлении предъявлено Алексею Волнянко, который признался в убийстве активистки и рассказал о своих мотивах.

Григорьева публиковала в Facebook пост о движении «Пила», в списке потенциальных жертв которого она значилась. Представители движения в защиту прав ЛГБТ направили в СК многочисленные просьбы проверить «Пилу» на причастность к убийству активистки.