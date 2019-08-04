https://static.news.ru/photo/27aa74c6-b692-11e9-bd20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Граждане России с 2013 по 2019 год свыше 700 тысяч раз попали в базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.

Общая сумма взысканий в указанный период времени — около 500 млн рублей, пишет ТАСС .

Штрафы за курение ввели в РФ в октябре 2013 года. Размер выплаты может варьироваться от 500 рублей до трёх тысяч. Самое строгое наказание предусмотрено за курение на детских площадках.

Ранее News.ru сообщал, что судебные приставы за первое полугодие 2019 года взыскали с должников 342,7 млрд рублей. При этом 44,5 млрд рублей выплатили граждане РФ, ограниченные в праве выезда за рубеж.