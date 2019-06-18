https://static.news.ru/photo/1f0936c4-916f-11e9-a6fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sam Aronov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше всех в России хотят и собираются выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула. В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.

Потребность россиянок в платьях для бракосочетания за пять месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выяснили аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито», сообщает РИА Новости .

Первую пятёрку городов также составили Ульяновск и Саратов. Наименьший спрос на свадебные платья отмечен в Перми, Красноярске, Москве, Челябинске и Екатеринбурге.

В целом по стране спрос на платья вырос на 10,4%. Больше всего он повысился в Тольятти — на 58,4%. Наибольшая отрицательная динамика отмечена в Краснодаре — минус 24,7%.

За год цена свадебные платья упала на 24%. Самые дорогие продаются в Иркутске (в среднем 13,5 тыс. рублей), а самые дешёвые — в Барнауле (в среднем 7,2 тыс. рублей).

Ранее News.ru сообщал, что Росстат назвал самый «популярный» возраст бракосочетания россиян. В 2018 году жители России чаще всего вступали в брак в возрасте 25–34 лет. В этом возрасте женились 456,6 тысячи мужчин и вышли замуж 386 тысяч женщин. До 18 лет в прошлом году женились всего 454 мужчины. До совершеннолетия вступили в брак в десять раз больше девушек — 4,5 тысячи.