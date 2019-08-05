https://static.news.ru/photo/074a0d0a-b81c-11e9-968a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Профсоюз госслужащих направил письмо в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений с просьбой об увеличении суточных в командировочных.

В настоящее время чиновники на возмещение расходов получают 100 рублей в день.

100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды, — передают слова председателя профсоюза работников госучреждений Николая Водянова «Известия».

Однако чиновник не смог сказать, какая сумма суточных необходима госслужащим в командировках. Он лишь привёл в пример частные компании, которым позволяется не уплачивать сборы в командировочных в размере до 700 рублей.

Как ранее писал News.ru, в Минпромторге прокомментировали сообщения в СМИ о тратах ведомства на заграничные командировки. В Министерстве отметили, что все расходы проверяются аудиторами.