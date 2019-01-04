Российские акванавты уйдут на рекордную глубину

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Российские акванавты намерены побить рекорд погружений в истории флота РФ. Служащие ВМФ отработают алгоритм действий на большой глубине.

Перед водолазами поставлена задача достичь отметки в 450 метров, сообщает сайт Минобороны. Операцию планируют провести до 2020 года. Спасатели соберутся на борту судна «Игорь Белоусов».

В октябре 2018 года специалисты Тихоокеанского флота «нырнули» на 416 метров и установили на дне Японского моря триколор.

Ранее News.ru сообщал о научной экспедиции российских и литовских спелеологов в одну из глубочайших пещер мира Сарма, расположенную на горном плато Арбаика в Абхазии. В состав исследовательской группы вошли 12 человек. Третья по глубине полость планеты уходит в толщу земной коры на 1830 метров.