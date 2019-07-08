https://static.news.ru/photo/afaf03de-a18c-11e9-a818-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Lazy Square

Россиянин Алексей Смирнов создал мрачную версию заставки американского мультсериала «Симпсоны».

В ролике Гомер работает на заводе охранником, который ворует вещи с рабочего места, Мардж матерится и ругается с продавцом в магазине, Лиза играет на саксофоне в переходе, а Барт — наркоман.

Видео опубликовано на YouTube-канале Lazy Square . Его посмотрели более 450 тысяч человек, передаёт «Москва 24» .

Ранее News.ru писал о том, что студия «Союзмультфильм» ведёт переговоры с Китаем о продаже первого сезона «Возвращения в Простоквашино». Ожидается, что летом мультик представят на анимационном рынке в Анси.