Россиянин Алексей Смирнов создал мрачную версию заставки американского мультсериала «Симпсоны».
В ролике Гомер работает на заводе охранником, который ворует вещи с рабочего места, Мардж матерится и ругается с продавцом в магазине, Лиза играет на саксофоне в переходе, а Барт — наркоман.
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Ранее News.ru писал о том, что студия «Союзмультфильм» ведёт переговоры с Китаем о продаже первого сезона «Возвращения в Простоквашино». Ожидается, что летом мультик представят на анимационном рынке в Анси.