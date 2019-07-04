https://static.news.ru/photo/74580f18-9e64-11e9-b91d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Константин Шаповалов, технический директор компании «Пиро-Росс», занимающейся поставками пиротехнических изделий, ответил на обвинения Министерства обороны Белоруссии в отправке некачественных изделий. По его словам, заказ Минска был выполнен ещё в 2017 году.

Белорусская сторона использовала пиротехнику достаточно продолжительное время, однако вопросы появились только сейчас, передаёт его слова РИА Новости .

Это был большой объём поставок, — отметил он.

Шаповалов добавил, что не будет давать предварительных комментариев относительно произошедшего и посоветовал ориентироваться на пресс-релизы Минобороны РБ.

Как писал News.ru, ранее в Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены у российских поставщиков.

В результате инцидента погибла одна женщина, а ещё десять человек были ранены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).