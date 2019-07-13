https://static.news.ru/photo/987c93fa-a616-11e9-a749-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kurt Desplenter/Global Look Press

В Россельхознадзоре сообщили, что располагают фактами, подтверждающими сокрытие вспышек болезней животных в управлениях ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Деятельность указанных ветеринарных служб негативно сказывается на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создаёт риски для регионов, имеющих с ними торговые связи, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Стало известно, что на Кубани ветеринары неоднократно не реагировали на вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и не противодействовали бруцеллёзу и лейкозу. На Ставрополье Россельхознадзор фиксировал многочисленные случаи выпуска некачественной и опасной пищевой продукции. В Волгоградской области эпизоотическая ситуация остаётся напряжённой уже несколько лет, особенно по АЧС и бешенству.

Как писал News.ru, Россельхознадзор с 2020 года будет выдавать лицензии на использование животных для «культурно-зрелищных целей». Ведомство начнёт следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях. Постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В пресс-службе Россельхознадзора сообщают, что для получения подобной лицензии необходимо будет заплатить пошлину. Её размер не уточняется.