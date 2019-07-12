https://static.news.ru/photo/b6cbcc00-a4a3-11e9-b02d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россельхознадзор с 2020 года будет выдавать лицензии на использование животных для «культурно-зрелищных целей». Ведомство начнёт следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях.

Постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передаёт РБК.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщают, что для получения подобной лицензии необходимо будет заплатить пошлину. Её размер не уточняется.

Ранее News.ru писал, что координатор проекта по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы высказалась по поводу перечня запрещённых к содержанию в России животных. Представитель WWF посчитала, что список избыточен.