https://static.news.ru/photo/ff1446c0-9749-11e9-b74c-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: АГН «Москва»

Журналистское расследование вынудило генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева переоформить свою элитную недвижимость у Истринского водохранилища в собственность Российской Федерации.

Как сообщает «Собеседник», в выписке Росреестра собственником 732-метрового особняка вместо Дорофеева теперь значится «Российская Федерация». Также на «Российскую Федерацию» изменено имя собственника соседнего коттеджа, ранее принадлежавшего Эльзе Медоевой — сестре помощника Дорофеева.

По данным издания, Дорофеев является главным подозреваемым в провокации против журналиста Ивана Голунова.

Как писал News.ru, издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова. Редакция сняла все ограничения авторских прав на материалы журналиста. В «Медузе» репортёр работает с 2016 года, за это время он стал автором более сотни расследований, статей и заметок.