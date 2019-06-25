Журналистское расследование вынудило генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева переоформить свою элитную недвижимость у Истринского водохранилища в собственность Российской Федерации.
Как
По данным издания, Дорофеев является главным подозреваемым в провокации против журналиста Ивана Голунова.
Как писал News.ru, издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова. Редакция сняла все ограничения авторских прав на материалы журналиста. В «Медузе» репортёр работает с 2016 года, за это время он стал автором более сотни расследований, статей и заметок.