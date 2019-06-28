Сотрудники Роспотребнадзора не выпускали из самолёта пассажиров, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Батуми авиакомпанией «Уральские авиалинии». Специалисты измеряли температуру тела всех находившихся на борту, включая членов экипажа.
Досмотр проводился в целях предотвращения ввоза и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний, — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Медики проводили бесконтактную термометрию и обнаружили заболевшего ребёнка с температурой 38,0. Врач медпункта аэропорта поставил диагноз «фарингит». От госпитализации родители отказались.
На длительную задержку высадки прилетевшего из Грузии самолёта в Домодедово ранее пожаловались очевидцы.
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что такие процедуры происходят каждый день, а проверка занимает максимум 10 минут.
Ранее самолёт компании «Россия», летевший рейсом из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Борт вылетел из аэропорта Пулково в 15:50 мск. Во время полёта один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. Врачей среди пассажиров не оказалось, поэтому командир корабля принял решение совершить экстренную посадку, писал News.ru.