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Центр погоды «Фобос» сообщил, что в Москве 29 июня стало самым холодным днём более чем за 70 лет.

Столбики термометров сумели подняться только до плюс 11 градусов, — говорится в сообщении. Климатическая норма температуры в это время года составляет +22 градуса. Таким образом, в столице зафиксирован аномальный холод,...