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Специалисты Роспотребнадзора проверили привезённую из Узбекистана черешню и абрикосы, а также клубнику из Армении. Оказалось, что все фрукты содержат несоответствующее нормам количество витаминов.

Количественное содержание железа, витамина С, натрия и кальция не характерно для традиционного содержания в данных видах продуктов, — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости .

Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосе — в два раза, а в клубнике — в четыре раза. При этом положительным моментом является полное отсутствие в образцах пестицидов и солей тяжёлых металлов.

Все исследованные образцы по санитарно-химическим показателям безопасности отвечают обязательным требованиям, — заключили эксперты.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты Роскачества советуют покупать бахчевые на ярмарках и рынках и стучать по арбузам. Продавец обязан иметь при себе документы, указывающие на происхождение товара и подтверждающие безопасность. Если постучать по арбузу, звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию.