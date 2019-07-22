Специалисты Роспотребнадзора проверили привезённую из Узбекистана черешню и абрикосы, а также клубнику из Армении. Оказалось, что все фрукты содержат несоответствующее нормам количество витаминов.
Количественное содержание железа, витамина С, натрия и кальция не характерно для традиционного содержания в данных видах продуктов, — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.
Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосе — в два раза, а в клубнике — в четыре раза. При этом положительным моментом является полное отсутствие в образцах пестицидов и солей тяжёлых металлов.
Все исследованные образцы по санитарно-химическим показателям безопасности отвечают обязательным требованиям, — заключили эксперты.