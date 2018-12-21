USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Роспотребнадзор включится в борьбу с поддельной минералкой

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проанализировать ситуацию с продажей контрафактной минеральной воды в России. Она попросила ведомство включиться в работу, которую сейчас ведут правоохранительные органы.

Спикер привела в пример Кавминводы, где разрешениями на добычу минеральной воды обладают множество компаний, но фактически доступом к скважинам располагают единицы. Остальные разливают в бутылки воду, взятую из неизвестных источников.

«Условно говорю  50 тысяч тонн воды, а продается 150. Понятно, что 100  это контрафактная», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Глава Совфеда отметила, что МВД и прокуратура уже занимаются данной проблемой по обращению Роспатента. Она попросила Роспотребнадзор дать оценку ситуации в рамках компетенции ведомства, принять необходимые меры и сообщить о них верхней палате парламента.

Ранее News.ru сообщил о том, что специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по выбору красной икры к новогоднему столу. В частности, они посоветовали не приобретать икру с рук, обращать внимание на внешний вид банки и содержание этикетки, а также на присутствующие в продукте консерванты. 


#россия #РОСПОТРЕБНАДЗОР #МинеральныеВоды
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 08:51, 20 декабря 2018
Роспотребнадзор дал советы по выбору лучшей красной икры
общество 17:17, 7 декабря 2018
Роспотребнадзор проверит товары перед праздниками
общество 12:40, 9 ноября 2018
Роспотребнадзор забраковал несколько тонн молока
Лента новостей
в мире 18:14
Полиция Австрии опровергла задержание венского стрелка
происшествия 18:12
Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани
спорт 18:11
Ласицкене признали лучшей среди европеек в США
наука 18:10
«Сеченовка» создала препарат от непереносимости глютена
спорт 18:03
Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
экономика 18:00
Forbes назвал Цукерберга неудачником года
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
Другие новости
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top