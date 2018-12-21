Роспотребнадзор включится в борьбу с поддельной минералкой

https://news.ru/storage/news/231d819568ee2f49adcd5a2b01268642/55d60226-e30f-4acd-bca2-af6cfaf53eed_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проанализировать ситуацию с продажей контрафактной минеральной воды в России. Она попросила ведомство включиться в работу, которую сейчас ведут правоохранительные органы.

Спикер привела в пример Кавминводы, где разрешениями на добычу минеральной воды обладают множество компаний, но фактически доступом к скважинам располагают единицы. Остальные разливают в бутылки воду, взятую из неизвестных источников.

«Условно говорю — 50 тысяч тонн воды, а продается 150. Понятно, что 100 — это контрафактная», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Глава Совфеда отметила, что МВД и прокуратура уже занимаются данной проблемой по обращению Роспатента. Она попросила Роспотребнадзор дать оценку ситуации в рамках компетенции ведомства, принять необходимые меры и сообщить о них верхней палате парламента.

Ранее News.ru сообщил о том, что специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по выбору красной икры к новогоднему столу. В частности, они посоветовали не приобретать икру с рук, обращать внимание на внешний вид банки и содержание этикетки, а также на присутствующие в продукте консерванты.