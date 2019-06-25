Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты 28 научно-исследовательских институтов проводят работу по гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды.
Мы сегодня исполняем поручение президента РФ в части гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды в России, — рассказала Попова на Всероссийском водном конгрессе.
Она добавила, что первому нормативу уже более 120 лет, поэтому необходимо провести работу по модернизации данных показателей, передаёт
Как писал News.ru, Роспотребнадзор проверил температуру воздуха в московском метро на предмет соответствия требованиям. Проверка была проведена в связи с наступлением в городе жаркой погоды. Температура воздуха была измерена в пассажирских вагонах и на 14 подземных станциях метро. Замеры проходили в период с 20 по 23 июня.