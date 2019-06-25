https://static.news.ru/photo/ce686e46-973c-11e9-be05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты 28 научно-исследовательских институтов проводят работу по гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды.

Мы сегодня исполняем поручение президента РФ в части гармонизации показателей безопасности и качества питьевой воды в России, — рассказала Попова на Всероссийском водном конгрессе.

Она добавила, что первому нормативу уже более 120 лет, поэтому необходимо провести работу по модернизации данных показателей, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Роспотребнадзор проверил температуру воздуха в московском метро на предмет соответствия требованиям. Проверка была проведена в связи с наступлением в городе жаркой погоды. Температура воздуха была измерена в пассажирских вагонах и на 14 подземных станциях метро. Замеры проходили в период с 20 по 23 июня.