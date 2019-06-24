https://static.news.ru/photo/88bc5522-965d-11e9-bd0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией, поступающей из Грузии в Россию, из-за ухудшения её качества.

Системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию РФ из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как передаёт АГН «Москва», за последние четыре года число выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей российским требованиям, увеличилось почти в три раза. В 2018 году не допущено к ввозу в РФ 203 тысяч л грузинского алкоголя.

Как писал News.ru, посольства Грузии в разных странах стали приглашать иностранцев в закавказское государство. Это произошло после того, как власти России в одностороннем порядке объявили о прекращении авиасообщения между двумя странами. Ролик Национальной администрации туризма Грузии обнародован, в частности, в Facebook на официальной странице посольств Грузии в США и Дании.