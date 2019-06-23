https://static.news.ru/photo/44dbe1c6-957a-11e9-96b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя надлежащего качества.

Специалисты ведомства рекомендуют приобретать спиртное только в магазинах, имеющих лицензию, размещённую в доступном для ознакомления месте. Минимальная цена водки не может быть менее 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, коньяка — 371 рубля за тот же объём.

Федеральная марка должна быть на каждой бутылке отечественного производства и акцизная — на импортных напитках. Кроме того, ведомство напоминает, что проверить легальность товара можно с помощью смартфона и приложения «Антиконтрафакт Алко», пишет сайт Роспотребнадзора .

Как писал News.ru ранее, несколько тысяч интернет-ресурсов по продаже алкоголя заблокировано после проверок Роскомнадзора в течение года. При этом в большинстве случаев доступ ограничили сами владельцы таких сайтов, отметили в пресс-службе ведомства. В общей сложности регулятор проверил 4,8 тысячи сайтов.