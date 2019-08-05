https://static.news.ru/photo/07edb142-b783-11e9-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что более 200 партий продукции из водных биоресурсов общим весом более восьми тонн сняли с реализации в январе–июне 2019 года.

Ведомство за I полугодие нынешнего года проверило 290 объектов, которые осуществляют оборот морепродуктов. Специалисты установили, что в 149 из них выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. По результатам контрольно-надзорных мероприятий наложено штрафов на общую сумму более четырёх миллионов рублей, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе качественных рыбных консервов. По мнению специалистов ведомства, данный продукт примечателен тем, что в нём наиболее часто находят нарушения требований по физико-химическим показателям, определяющим качество.