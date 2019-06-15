https://static.news.ru/photo/172af2a6-900e-11e9-9619-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Сотрудники Роспотребнадзора посоветовали гражданам, как выбрать клубнику, и подчеркнули, что из-за ограниченного срока годности ягоды её нужно покупать ровно столько, сколько можно съесть за несколько дней.

В ведомстве напомнили, что лучше приобретать сухую клубнику без признаков гниения, однородного цвета и с насыщенным запахом. Сладкая она или нет, можно определить с помощью черенка. Если между ягодой и листиками есть расстояние, то она сладкая, если же листики плотно к ней прижаты, то клубника окажется с кислинкой, говорится на официальном сайте службы.

Специалисты добавили, что перед употреблением клубнику нужно тщательно промыть, иначе в организм могут попасть паразиты или кишечная инфекция.

В докладе также говорится и о полезных свойствах лакомства. Всего пять ягод в день компенсируют потребность человека в витамине C, а фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Кроме того, она богата йодом, клетчаткой, фруктозой и сахарозой, а калорийность не превышает 36 калорий. Однако есть и противопоказания к употреблению клубники.

Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для её употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта... Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса, — рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Эксперты добавили, что для более длительного хранения клубники её необходимо заморозить в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.

Ранее News.ru сообщал, что москвичам и гостям столицы при выборе клубники стоит обращать внимание только на сухие ягоды. Кроме того, по словам начальника управления Государственной инспекции столицы по сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерины Чердаковой, ягоду лучше покупать не раньше середины июня.