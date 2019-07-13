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Специалисты Роспотребнадзора разместили памятку для граждан РФ о правильном выборе грибов. Это связано с множественными отравлениями эукариотическими организмами. Ежегодно в грибной сезон с тяжёлыми отравлениями госпитализируют свыше одной тысячи человек, большинство из пострадавших — дети.

Один из главных пунктов в списке мер предосторожности — отказ от покупки дикорастущих грибов в любом виде у частных продавцов, не имеющих разрешения на сбыт товара, на ярмарках, рынках и у дорог. Эти грибы опасны тем, что неизвестно, в каких условиях они росли и какие химические элементы и яды успели в себя впитать. Известно, что грибы легко впитывают в себя ртуть, свинец, медь и пестициды, опасные для здоровья человека. Любой товар должен пройти экспертную оценку.

При покупке грибов в магазине следует обратить внимание в первую очередь на целостность, чистоту упаковки, а также на предоставленную информацию от изготовителя.

Несмотря на то, что грибы содержат в себе большое количество белка, клетчатки, витаминов, в частности А, В1, В2, Д, РР, С, а также множество микроэлементов, такие, как калий, кальций, фосфор, железо, магний, натрий, употреблять их пищу могут только взрослые люди, а для детей может быть смертельно опасен даже белый гриб или лисички, предупреждает Роспотребнадзор .

Грибы — тяжёлый продукт для пищеварительной системы взрослого человека, а детский организм может не справиться. Организм ребёнка не производит достаточного количества ферментов, которые могут перерабатывать белок, содержащийся в грибах. Детям до семи лет данный продукт категорически противопоказан. До 14 лет можно употреблять грибы с осторожностью, в тщательно измельчённом виде, например, вешенки или шампиньоны.