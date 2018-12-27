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Роспотребнадзор призвал сообщать о плохой работе такси

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга. Специалисты разъяснят россиянам и туристам их права и расскажут о правилах оказания услуг.

«В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Роспотребнадзор повторно запустит горячую линию», -говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

С 27 декабря по 15 января все желающие смогут сообщить специалистам роспотребнадзора о нарушении правил оказания транспортных услуг, а также обратиться за защитой прав потребителей.

Телефоны горячих линий опубликованы на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Ранее News.ru писал о том, что депутаты Госдумы доработают законопроект о легковом такси в следующем году. Новые поправки ужесточат требования к водителям. Иностранцам будет запрещено работать на легковом такси.


#такси #РОСПОТРЕБНАДЗОР #каршеринг
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