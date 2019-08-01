Роспотребнадзор проверит уровень шума от самолётов на северо-западе Москвы. Обращение с такой просьбой в ведомство направила Госкорпорация по организации воздушного движения.
Проинспектировать обстановку предстоит в Митино, сообщает АГН «
Мониторить уровень шума во время интенсивного движения самолётов также рекомендовано аэропорту Шереметьево. Это станет особенно актуально после ввода в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы, который запланирован на осень 2019 года.
Помимо этого, Госкорпорация попросила авиакомпанию «Аэрофлот» провести дополнительные занятия с экипажами по неукоснительному соблюдению регламента, который позволяет снижать шумовую нагрузку в районе аэродрома. В существующую процедуру набора высоты воздушными судами также решено внести изменения.
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