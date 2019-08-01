https://static.news.ru/photo/24b5713c-b479-11e9-b6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mitinonashe

Роспотребнадзор проверит уровень шума от самолётов на северо-западе Москвы. Обращение с такой просьбой в ведомство направила Госкорпорация по организации воздушного движения.

Проинспектировать обстановку предстоит в Митино, сообщает АГН « Москва ».

Мониторить уровень шума во время интенсивного движения самолётов также рекомендовано аэропорту Шереметьево. Это станет особенно актуально после ввода в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы, который запланирован на осень 2019 года.

Помимо этого, Госкорпорация попросила авиакомпанию «Аэрофлот» провести дополнительные занятия с экипажами по неукоснительному соблюдению регламента, который позволяет снижать шумовую нагрузку в районе аэродрома. В существующую процедуру набора высоты воздушными судами также решено внести изменения.