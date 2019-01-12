Роспотребнадзор опроверг «мандарины с гриппом»

https://news.ru/storage/news/c2b1e36ade3dc228261d023d3c35c5c1/fe3af425-dc5a-45cc-a60d-423147fb04c9_850.jpg Helmut Meyer zur Capellen/imagebroker.com/Global Look Press

Роспотребнадзор призвал не доверять сообщениям в соцсетях и мессенджерах о якобы заражённых гриппом мандаринах.

«Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации», — сообщили в ведомстве.

Если у потребителей возникнут сомнения в качестве продуктов питания, в том числе и мандаринов, им посоветовали обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер.

В ведомстве подчеркнули, что проводят оценку качества и безопасности всех фруктов, главное — не покупать их в неустановленных местах торговли.

Ранее News.ru писал, что проект санитарных правил и норм (СанПиН) питания детей и подростков проходит обсуждения и ещё будет дорабатываться. Инициатива впервые предусматривает «возможность учёта национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню», а также учитывает включение в меню продуктов, которые обогащены витаминами и микроэлементами.