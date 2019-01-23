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Роспотребнадзор оценил связь реагентов с заболеваниями

Сотрудник фабрики по производству противогололёдного реагента Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Сотрудник фабрики по производству противогололёдного реагента

общество [ версия для печати ]

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об исследованиях связи противогололёдных реагентов с хроническими заболеваниями.

«Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний, — статистика этого не показывает, этого на самом деле нет», — сказала она.

Ведомство изучило реагенты, которые используются в российской столице, и не обнаружило их негативного влияния на самочувствие местных жителей.

Анна Попова также добавила, что специалисты Роспотребнадзора готовы рассмотреть любые жалобы жителей по данному вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, учёные рассказали о том, как избежать обморожения зимой. Россиянам посоветовали не курить на морозе и не употреблять алкоголь. В совокупности это негативно сказывается на организме и делает конечности более уязвимыми. К обморожению также могут привести влажная одежда и обувь, неподвижное положение и переутомление.


#РОСПОТРЕБНАДЗОР #реагенты
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